riparte la corsa alle antenne via libera al piano di sviluppo sei nuovi impianti nel 2026

Non si ferma la corsa delle antenne. Saranno sei le nuove antenne che spunteranno il prossimo anno, mentre il piano che viaggia verso l'approvazione prevede in futuro ben 94 aree potenziali in cui potrebbero sorgere nuovi impianti. Ieri all'interno della terza Commissione consiliare su territorio, ambiente e mobilità è arrivato il piano delle antenne per il prossimo anno. La commissione ha infine dato parere favorevole, il che porterà la pratica in consiglio comunale per la definitiva approvazione. Il Piano comunale per gli impianti di telefonia mobile 2026 viaggia così verso il via libera definitivo.

