Riparte la corsa alle antenne Via libera al piano di sviluppo Sei nuovi impianti nel 2026
Non si ferma la corsa delle antenne. Saranno sei le nuove antenne che spunteranno il prossimo anno, mentre il piano che viaggia verso l’approvazione prevede in futuro ben 94 aree potenziali in cui potrebbero sorgere nuovi impianti. Ieri all’interno della terza Commissione consiliare su territorio, ambiente e mobilità è arrivato il piano delle antenne per il prossimo anno. La commissione ha infine dato parere favorevole, il che porterà la pratica in consiglio comunale per la definitiva approvazione. Il Piano comunale per gli impianti di telefonia mobile 2026 viaggia così verso il via libera definitivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Nikkei in corsa, il #bitcoin riparte, la Cina frena. Perché perché i mercati vedono un rally di fine anno Vai su X
GRANDI EVENTI | Presentato il percorso della Corsa Rosa. La tappa calabrese sarà la prima in Italia dopo il prologo all’estero. Il 13 maggio si riparte da Praia a Mare - facebook.com Vai su Facebook
La scuola riparte di corsa: lunedì il via. Con l’incognita di cantieri e traslochi - Inizia due giorni prima rispetto a gran parte delle altre realtà umbre, la scuola a Città di Castello. Da lanazione.it
Giovanna Epis riparte dalla Corsa del Ricordo - Edizione milanese della Corsa del Ricordo domani, domenica mattina 9 novembre 2025, al Parco delle Cave in via Cancano (zona Baggio) a Milano. Segnala gazzetta.it
Riparte la Corsa di Miguel - Riparte la Corsa di Miguel e riparte con un Mappamondo, il simbolo dell’edizione 2025 in programma il 19 gennaio con il tradizionale arrivo all’interno dello stadio Olimpico Riparte la Corsa di Miguel ... Riporta fidal.it