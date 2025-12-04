Rio de Janeiro fioriscono per la prima e unica volta le palme talipot

Le imponenti palme talipot in un parco di Rio de Janeiro stanno fiorendo per la prima e unica volta, decenni dopo che il famoso architetto paesaggista brasiliano Roberto Burle Marx le introdusse negli anni ’60. Verso la fine della sua vita, che può durare dai 40 agli 80 anni, la palma produce un pennacchio centrale ricoperto da milioni di piccoli fiori bianco crema che si ergono sopra le sue foglie a forma di ventaglio. Questo raro fenomeno ha attirato la curiosità dei passanti nel Parco Flamengo, che si sono fermati per scattare foto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Rio de Janeiro, fioriscono per la prima e unica volta le palme talipot

