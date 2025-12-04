Rimosso il camper del 44enne polacco scomparso da Campo Imperatore | avanti con le ricerche
Non si fermano le ricerche di Karol Brozek, il 44enne polacco disperso da due settimane sul Gran Sasso. Nel frattempo il camper con cui era arrivato a Campo Imperatore è stato rimosso. A riportare la notizia è l’agenzia Ansa.L'operazione è stata affidata a un'azienda specializzata su disposizione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Rimosso il camper del 44enne polacco scomparso da Campo Imperatore: avanti con le ricerche - Le condizioni meteo variabili limitano le ricognizioni in quota, ma si continua a cercare. Lo riporta ilpescara.it
DISPERSO SUL GRAN SASSO: RIMOSSO IL CAMPER NOLEGGIATO DALL’ESCURSIONISTA POLACCO - L’AQUILA – Rimosso dall’area di sosta il camper con cui Karol Brozek, il 44enne polacco disperso da circa 15 giorni sul Gran Sasso, aveva raggiunto Campo Imperatore. Da abruzzoweb.it
L’Aquila - Rimosso il camper del disperso sul Gran Sasso - È stato rimosso dall’area di sosta il camper con cui Karol Brozek, il 44enne polacco disperso da circa 15 giorni sul Gran Sasso, aveva raggiunto Campo Imperatore. Riporta msn.com
Camper sul Gran Sasso, l'appello dei familiari del 44enne disperso - È stato identificato come Karol Brozek, 44enne originario di Danzica, l'uomo di cui si sono perse le tracce sull'altopiano di Campo Imperatore, in Abruzzo, da ormai diversi giorni. Segnala ansa.it
Anche il sistema Recco per cercare il 44enne polacco Karol Brozek disperso a Campo Imperatore - Le condizioni meteo sono di nuovo peggiorate, ma lunedì 1 dicembre, grazie a una situazione favorevole, l'area della Conca degli Invalidi dove ci sarebbe stato l'ultimo contatto con il telefono del ca ... Si legge su ilpescara.it
Il giallo del camper parcheggiato su un altipiano del Gran Sasso: si cerca un turista polacco - Le ricerche proseguono tra neve, vento e scarsa visibilità: dell’uomo, disperso a Campo Imperatore non si hanno notizie da oltre una settimana ... Secondo today.it