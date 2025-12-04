Non si fermano le ricerche di Karol Brozek, il 44enne polacco disperso da due settimane sul Gran Sasso. Nel frattempo il camper con cui era arrivato a Campo Imperatore è stato rimosso. A riportare la notizia è l’agenzia Ansa.L'operazione è stata affidata a un'azienda specializzata su disposizione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Rimosso il camper del 44enne polacco scomparso da Campo Imperatore: avanti con le ricerche