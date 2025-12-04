Il 1° dicembre 2025, nella Sala della Ragione di Anagni, si è svolta la seconda edizione di Rimland, il forum di geopolitica e geoeconomia ideato dalla Rete delle Imprese dell’Aerospazio-Difesa del Lazio (RIAL), organizzato in collaborazione con la presidenza del Consiglio comunale di Anagni, la Med-Or Italian Foundation e Anagnia.com. Un appuntamento che, già dal titolo, assegnava al Mediterraneo il ruolo di perno della trasformazione internazionale in corso: un crocevia dove diplomazia, sicurezza e industria si sovrappongono sempre più. Il confronto ha riunito decisori politici, analisti e rappresentanti del settore industriale, impegnati a leggere in chiave sistemica le dinamiche che interessano il Mediterraneo allargato, lo spazio euro-atlantico e la dimensione indo-pacifica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Rimland, così le nuove linee della competizione globale passano dal Mediterraneo