Rimini le quote restano congelate Il tribunale dice no al dissequestro
Dopo quell’udienza per il dissequestro delle quote del Rimini a Milano è successo un po’ di tutto. Dalla messa in liquidazione del club alla revoca dell’affiliazione, fino allo stop del campionato. Tutto questo ha fatto passare in secondo piano la decisione del giudice del tribunale lombardo che si era riservato. E ieri ha detto no al dissequestro delle quote della società di Piazzale del Popolo. Dopo aver messo sotto la lente gli atti. Quindi, a Rimini ora c’è un liquidatore (Antonino Buscemi, l’amministratore che dopo la liquidazione ha cambiato carica) e ci resta anche il custode giudiziario Guido Bartalini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Continua la situazione di stallo in casa Rimini Football Club: le quote per il momento restano sotto sequestro. - facebook.com Vai su Facebook
Rimini, le quote restano congelate. Il tribunale dice no al dissequestro - Così ha deciso il magistrato dopo aver sciolto la riserva. Riporta sport.quotidiano.net
Rimini, la vendita resta congelata. Il giudice prende tempo per decidere - Il giudice si è riservato rinviando la decisione a un momento successivo per studiare la questione più a fondo, analizzare documenti ... ilrestodelcarlino.it scrive
Le quote del Rimini F.C. per il momento restano sotto sequestro - Questo l'esito dell' udienza tenutasi martedì al Tribunale di Milano. Segnala newsrimini.it
Rimini, che disastro. Fallimento che fa male: quante promesse tradite - La liquidazione della società segna la fine di una stagione maledetta. Scrive msn.com
Nuovi guai per il Rimini: sequestrate le quote societarie per un debito da 175mila euro - Il Tribunale di Milano ha disposto il sequestro conservativo delle quote del club biancorosso in seguito a un debito da 175mila euro contratto con ... Secondo tuttomercatoweb.com
Rimini, la telenovela continua: le quote non si sbloccano. E il Comune vuole vederci chiaro - A giorni di distanza dall’annuncio di Nicola Di Matteo, l’ex presidente Alfredo Rota non avrebbe ancora ricevuto l’intero importo superiore ai ... Lo riporta tuttomercatoweb.com