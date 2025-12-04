Dopo quell’udienza per il dissequestro delle quote del Rimini a Milano è successo un po’ di tutto. Dalla messa in liquidazione del club alla revoca dell’affiliazione, fino allo stop del campionato. Tutto questo ha fatto passare in secondo piano la decisione del giudice del tribunale lombardo che si era riservato. E ieri ha detto no al dissequestro delle quote della società di Piazzale del Popolo. Dopo aver messo sotto la lente gli atti. Quindi, a Rimini ora c’è un liquidatore (Antonino Buscemi, l’amministratore che dopo la liquidazione ha cambiato carica) e ci resta anche il custode giudiziario Guido Bartalini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rimini, le quote restano congelate. Il tribunale dice no al dissequestro