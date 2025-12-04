Rimborsi Irpef in arrivo a dicembre per chi è senza sostituto d’imposta

A dicembre arrivano i rimborsi Irpef scaturiti dal Modello 7302025 senza sostituto d’imposta. Come ogni anno l’Agenzia delle Entrate procede con la propria tabella dei pagamenti legati alla dichiarazione dei redditi. In questa ultima parte del 2025 prendono il via le erogazioni per i contribuenti che, per un motivo o per l’altro, non hanno una busta paga o non percepiscono la pensione. O chi, benché li stia ricevendo, non abbia indicato il sostituto d’imposta perché il datore di lavoro è incapiente o perché, quando ha presentato il Modello 730, era in attesa di andare in quiescenza. Questi contribuenti si vedranno erogare il rimborso Irpef direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul proprio conto corrente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

