Riforma dell’edilizia sanatoria per gli abusi storici con il silenzio assenzo anche per edifici pre 1967 nuovo codice in 12 mesi

Il Consiglio dei ministri è pronto ad approvare una legge delega per riformare il codice dell’edilizia. Al centro della questione in silenzio assenso per le sanatorie Il Consiglio dei ministri di oggi giovedì 4 dicembre dovrà discutere di una legge delega da proporre al Parlamento, riguardo i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Riforma dell’edilizia, sanatoria per gli abusi storici con il silenzio assenzo anche per edifici pre 1967, nuovo codice in 12 mesi

