Riforma dell’edilizia e sanatoria degli abusi storici la bozza in CdM

La riforma dell’edilizia entra ufficialmente nell’agenda del governo. Il Consiglio dei ministri è pronto a esaminare il disegno di legge delega che punta a riscrivere il Testo unico dell’edilizia (Dpr 3802001), introducendo un riordino complessivo delle norme che regolano interventi, permessi, sanatorie e procedimenti amministrativi. L’obiettivo dichiarato è ottenere un quadro regolatorio omogeneo, semplice e moderno, superando le molte disomogeneità create negli anni dalle normative regionali e riducendo il contenzioso. Il governo avrà 12 mesi di tempo per elaborare i decreti attuativi, ma i principi guida della riforma emergono già con chiarezza: semplificazione, certezza dei tempi, digitalizzazione dei processi e revisione dei titoli edilizi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Riforma dell’edilizia e sanatoria degli abusi storici, la bozza in CdM

