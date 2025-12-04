Riforma della Giustizia a Palazzo Zanca la presentazione dei Comitati SìSepara e Professionisti per il Sì

A Messina prende forma un importante momento di confronto sulla riforma della giustizia con la presentazione dei Comitati “SìSepara” e “Professionisti per il Sì”. Sabato 6 dicembre, alle 10, nella Sala Commissioni di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa che illustrerà missione e modalità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

