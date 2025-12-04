Ricorso al Tar contro il divieto di trasferta

Orgoglio Amaranto ha deciso di ricorrere al Tar della Toscana contro il decreto prefettizio che vieta, per Livorno-Arezzo, la vendita dei biglietti per lo stadio Picchi ai residenti in provincia di Arezzo. "Preso atto dell’ennesimo, incomprensibile divieto di trasferta – si legge nel comunicato del socio di minoranza dell’Arezzo (nella foto la presidente Enrica Cherici) - il comitato annuncia un nuovo ricorso per ottenere il rispetto del diritto dei tifosi, intesi come liberi cittadini, di potersi recare a vedere la partita in trasferta. Ma l’impegno e l’obiettivo non si ferma qui, perché l’altro punto centrale è la volontà di entrare nel merito con il successivo percorso processuale che possa dimostrare la sproporzionalità delle misure adottate rispetto ai fatti oggettivamente accaduti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

