Riconoscimento economico per le ferie pregresse di 10 lavoratori della società La Panoramica il risultato dell' Ugl Autoferro
Accolto il ricorso di dieci lavoratori della società La Panoramica iscritti alla Ugl Autoferrotranvieri, che hanno ottenuto dal tribunale di Chieti il riconoscimento della corretta retribuzione per le ferie pregresse maturate e usufruite nel periodo fra il 2007 e il 2020. Ne dà notizia il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
