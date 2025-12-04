Ricerche Google 2025 i 10 personaggi più cercati in Italia

Il Festival di Sanremo si conferma anche quest’anno uno degli argomenti più impattanti sulle ricerche online degli italiani. È quanto emerge dal nuovo recap di Google, che ha pubblicato le classifiche con i personaggi, i temi e le parole che hanno registrato un picco di crescita nei trend del nostro Paese. La fotografia testimonia come il 2025 sia stato l’anno di Lucio Corsi: secondo sul palco dell’Ariston, ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest e ha conquistato il pubblico. È infatti primo tra i personaggi e, ovviamente, i cantanti più cercati online. E con la sua Volevo essere un duro domina anche tra i testi più letti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ricerche Google 2025, i 10 personaggi più cercati in Italia

