Ricerche Google 2025 film e serie tv più cercati in Italia

Google ha rilasciato il tradizionale recap delle parole più cercate su Google durante l’anno. Tra i tanti temi non poteva mancare ovviamente lo spettacolo, con particolare attenzione ai film e alle serie tv che più di altre hanno appassionato o comunque attirato l’interesse degli italiani. Che, almeno per il piccolo schermo, sembrano guardare con molta attenzione le produzioni nazionali: cinque titoli su 10 nei primi posti – ma nessuno dei primi tre – infatti sono stati realizzati e girati nel nostro Paese. Diverso il caso dei lungometraggi, dove otto su 10 sono stranieri. LEGGI ANCHE: Ricerche Google 2025, i 10 personaggi più cercati del 2025 in Italia Ricerche Google 2025, quali sono le 10 serie più cercate in Italia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ricerche Google 2025, film e serie tv più cercati in Italia

News recenti che potrebbero piacerti

Come ogni anno, è arrivata Un Anno di Ricerche su Google, l'analisi della società di Mountain View che raccoglie le tendenze con la crescita più significativa nelle query degli utenti e che permette di osservare da vicino ciò che ha catturato l'attenzione degli ut - facebook.com Vai su Facebook

Google, le ricerche nel 2025: Lucio Corsi fa meglio di Olly e Musetti batte Sinner Vai su X

Il 2025 nelle ricerche su Google: anche online è stato l’anno di Olly - L’artista genovese è nelle prime posizioni in 4 delle 12 classifiche, ma l’interesse degli italiani è pure per la colonscopia, il vacuum addominale e su “come ... ilsecoloxix.it scrive

Google, le ricerche del 2025: Lucio Corsi batte Olly, anche Lorenzo Musetti sul podio. Poi i grandi addii e la geopolitica - A delinearlo è "Un anno di ricerche", il report annuale che ... Scrive ilmessaggero.it

L'Italia del 2025 raccontata da Google: cosa abbiamo cercato davvero (e cosa rivela di noi) - Le ricerche Google del 2025 offrono un ritratto sorprendente del Paese: curiosità verso eventi globali, attenzione alla cultura pop e un forte desiderio di imparare cose nuove. Lo riporta hwupgrade.it

Le 120 cose più cercate su Google nel 2025 in Italia (da Lucio Corsi a ‘Si na pret’) - In Italia gli argomenti più gettonati hanno riguardato dai fatti di cronaca alla domande sul Medioriente. Si legge su repubblica.it

Parole più cercate su Google: nel 2025 boom per Lucio Corsi e Papa Francesco. Musetti batte Sinner (a sorpresa) - É già tempo di bilanci 2025, e l'azienda svela quali sono state le parole ... Si legge su leggo.it

Tra i “Perché” e i “Cosa significa”, Google svela le ricerche trend del 2025 - Il bilancio annuale delle ricerche sul motore di ricerca sorprenderà ... Segnala iodonna.it