Ricerche Google 2025 ecco le parole e i personaggi p iù in trend | da Papa Francesco alle gemelle Kessler

4 dic 2025

La morte di Papa Francesco, la guerra tra Israele e Gaza con le tensioni in Medio Oriente, il successo improvviso del cantante Lucio Corsi a Sanremo. Sono alcuni dei temi e dei personaggi più cercati quest’anno sul web: le parole chiave che nel 2025 hanno fatto schizzare alle stelle le ricerche degli utenti. È quanto emerge dal report ' Un anno di ricerche di Google ', la consueta analisi annuale sul traffico internet in Italia generata dal più famoso motore di ricerca.  Non solo ‘key words’ e volumi di ricerca, dall’analisi emergono gli interessi degli italiani sui temi più attuali (in trend, come spiegano gli esperti), la commozione e i sentimenti degli internauti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

