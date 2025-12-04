Ricerche Google 2025 ecco le parole e i personaggi p iù in trend | da Papa Francesco alle gemelle Kessler

La morte di Papa Francesco, la guerra tra Israele e Gaza con le tensioni in Medio Oriente, il successo improvviso del cantante Lucio Corsi a Sanremo. Sono alcuni dei temi e dei personaggi più cercati quest’anno sul web: le parole chiave che nel 2025 hanno fatto schizzare alle stelle le ricerche degli utenti. È quanto emerge dal report ' Un anno di ricerche di Google ', la consueta analisi annuale sul traffico internet in Italia generata dal più famoso motore di ricerca. Non solo ‘key words’ e volumi di ricerca, dall’analisi emergono gli interessi degli italiani sui temi più attuali (in trend, come spiegano gli esperti), la commozione e i sentimenti degli internauti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ricerche Google 2025, ecco le parole e i personaggi p iù in trend: da Papa Francesco alle gemelle Kessler

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Papa Francesco, Israele e Lucio Corsi: le top ricerche su Google del 2025 #google #ricerche #2025 #4dicembre Vai su X

“Su Google picchi di ricerche sulle parole chiave dei quesiti prima che venissero svelati ” I Furbetti come li chiama il ministro Bernini chi li ha informati?.. https://www.agi.it/cronaca/news/2025-11-21/test-medicina-accuse-irregolarit--34293146/amp/ - facebook.com Vai su Facebook

Google, le ricerche del 2025: Lucio Corsi batte Olly, anche Lorenzo Musetti sul podio. Poi i grandi addii e la geopolitica - A delinearlo è "Un anno di ricerche", il report annuale che ... Riporta ilmessaggero.it

Le parole più cercate dagli italiani su Google nel 2025: la morte di Papa Francesco, la crisi in Medio Oriente e il successo di Lucio Corsi al Festival di Sanremo - Papa Francesco, la crisi in Medio Oriente e il cantante Lucio Corsi dominano le ricerche degli italiani su Google nel 2025 ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Papa Francesco, Israele e Lucio Corsi le parole Google del 2025 - L'addio a papa Francesco, i temi legati al medio Oriente e Israele, l'exploit del cantante Lucio Corsi: sono questi alcuni temi o persone che nel 2025 in Italia hanno fatto registrare il maggiore ... Segnala ansa.it

Chi è l’italiano che ha segnato un picco di ricerche su Google nel 2025: i dati - La classifica si concentra sui picchi di ricerca: le parole quindi che hanno registrato un aumento più alto ... Da fanpage.it

Lucio Corsi supera Olly e Musetti batte Sinner: cosa hanno cercato gli italiani su Google nel 2025 - Come ogni anno Google mappa i termini più cercati e le domande più diffuse. Secondo msn.com

Google, le ricerche nel 2025: Lucio Corsi si prende la rivincita su Olly e Musetti spazza via Sinner - Le classifiche di Google sui termini che hanno registrato picchi fra le ricerche e le domande più diffuse, in Italia ... Da msn.com