Ricerca 8 dottorati innovativi per cambiare la pratica clinica

Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - Otto dottorati innovativi in 5 università e 4 regioni (Lazio, Lombardia, Piemonte e Puglia) per aprire nuove frontiere della ricerca e accelerare il cambiamento nella pratica clinica. Le aree coinvolte spaziano dal cardiovascolare all'oncologia, dalle neuroscienze alla Digital Health, fino a Data Science e scienze omiche. Bristol Myers Squibb Italia ha co-finanziato 8 dottorati di ricerca della durata di 3 anni rivolti a giovani ricercatori che avranno anche l'opportunità di trascorrere 6 mesi in azienda. Si tratta di un esempio virtuoso di partnership pubblico-privato con il ministero dell'Università e della Ricerca, spiega una nota. 🔗 Leggi su Iltempo.it

