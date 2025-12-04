Da ieri il negozio Unicoop di Caldine ha riaperto con una nuova veste, dopo un intervento di ristrutturazione avviato a partire dalla scorsa estate che ha progressivamente riorganizzato il supermercato di piazza dei Mezzadri, che dal 2004 rappresenta un prezioso riferimento per la spesa per gli abitanti della zona e della Valle del Mugnone. L’intervento ha comportato un investimento della cooperativa di oltre 2,4 milioni di euro, che hanno permesso di rivedere i circa 600 metri quadri del punto vendita e gli arredi, oltre al rifacimento dello spazio gastronomia e all’efficientamento energetico dell’impiantistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riaperta l’Unicoop di Caldine. Due milioni e mezzo di restyling