Resinovich e i sacchi neri continua il caos | le nuove dichiarazioni del pizzaiolo

Il dialogo tra Liliana Resinovich e Alfonso Buonocore in merito ai sacchi neri sarebbe avvenuto “nel 2019”, e il carabiniere che avrebbe dissuaso il pizzaiolo dal testimoniare alle autorità non sarebbe più in vita. È quanto dichiarato a ‘Chi l’ha visto?’ l’ex gestore della pizzeria “Il Delfino”. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Resinovich e i sacchi neri, continua il caos: le nuove dichiarazioni del pizzaiolo

