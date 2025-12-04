Repice non vede ‘miracoli’ | Napoli Juve non riapre lo Scudetto azzurri molto più avanti! Chi conosce Spalletti sa questa cosa

Repice ha parlato così di Napoli Juve, big match di domenica al Maradona. Queste le sue dichiarazioni sui bianconeri di Spalletti. Intervistato da SuperNews, Francesco Repice ha detto la sua in vista di Napoli Juve, big match di domenica allo Stadio Maradona alle 20.45. NAPOLI JUVE RIAPRE LE PORTE DELLO SCUDETTO – «No. Il Napoli sulla carta è molto più avanti, non solo a livello di punti ma anche come stato di forma generale. Chi conosce Spalletti sa che questa non è chiaramente ancora la sua Juve: è arrivato da poco, non ha ancora messo la sua mano in modo davvero profondo. Poi, per carità, possono intervenire altri fattori e sconvolgere le carte in tavola, ma gli azzurri hanno più grinta e determinazione al momento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

