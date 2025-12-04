Repice non vede ‘miracoli’ | Napoli Juve non riapre lo Scudetto azzurri molto più avanti! Chi conosce Spalletti sa questa cosa

Juventusnews24.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Repice ha parlato così di Napoli Juve, big match di domenica al Maradona. Queste le sue dichiarazioni sui bianconeri di Spalletti. Intervistato da SuperNews, Francesco Repice ha detto la sua in vista di Napoli Juve, big match di domenica allo Stadio Maradona alle 20.45. NAPOLI JUVE RIAPRE LE PORTE DELLO SCUDETTO – «No. Il Napoli sulla carta è molto più avanti, non solo a livello di punti ma anche come stato di forma generale. Chi conosce Spalletti sa che questa non è chiaramente ancora la sua Juve: è arrivato da poco, non ha ancora messo la sua mano in modo davvero profondo. Poi, per carità, possono intervenire altri fattori e sconvolgere le carte in tavola, ma gli azzurri hanno più grinta e determinazione al momento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

repice non vede 8216miracoli8217 napoli juve non riapre lo scudetto azzurri molto pi249 avanti chi conosce spalletti sa questa cosa

© Juventusnews24.com - Repice non vede ‘miracoli’: «Napoli Juve non riapre lo Scudetto, azzurri molto più avanti! Chi conosce Spalletti sa questa cosa»

Leggi anche questi approfondimenti

Repice: "Yamal non è Messi. Napoli, vorrei essere a Castel Volturno..." - Il giornalista e radiocronista Francesco Repice ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà. tuttomercatoweb.com scrive

TMW RADIO - Repice: "Napoli, non credo alla fuga dei big. La Roma spero tenga Mourinho" - A TMW Radio, durante Maracanà, il radiocronista Francesco Repice ha parlato delle tematiche della Serie A. Da m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Repice Vede 8216miracoli8217 Napoli