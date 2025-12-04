Renault 5 dal 2026 nuove funzioni e dotazioni Finalmente arriva la modalità One Pedal

Funzione One Pedal, controllo del conducente e un pacchetto dati dedicato, le novità per il 2026 della Renault 5. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Renault 5, dal 2026 nuove funzioni e dotazioni. Finalmente arriva la modalità "One Pedal"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Renault 5, dal 2026 nuove funzioni e dotazioni. Finalmente arriva la modalità "One Pedal" - Funzione One Pedal, controllo del conducente e un pacchetto dati dedicato, le novità per il 2026 della Renault 5 ... Riporta dmove.it

Gamma Renault 2026: nuove Clio e Twingo, la carica delle piccole - Il processo di rinnovamento di Renault prosegue nel 2026 con la sesta generazione della Clio, l'intelligente Twingo elettrica e tre nuovi veicoli commerciali. Lo riporta fleetmagazine.com

Renault 5 elettrica: raggiunge le 100.000 unità prodotte e dal 2026 arriva la guida One-Pedal - 000 vetture prodotte e, da gennaio 2026, la citycar riceverà la nuova funzione di guida One- Scrive msn.com

Renault 5 si aggiorna: da gennaio 2026 arriva la versione One Pedal - Tech è già tempo di aggiornamenti: nel 2026 arriva il nuovo modello con One Pedal e non solo. auto.everyeye.it scrive

Nuova Renault Twingo 2026: 3 grossi pregi e 3 grossi difetti della piccola elettrica - La Renault Twingo 2026 rilancia le city car elettriche: prezzo competitivo, modularità e autonomia urbana, ma ricarica e produzione restano criticità. Segnala auto.everyeye.it

Già 100.000 Renault 5 E-Tech Electric prodotte a Douai - La Manufacture Ampere ElectriCity di Douai ha tagliato il traguardo simbolico delle 100. Da ansa.it