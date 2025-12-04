Remo Anzovino in concerto al Socjale con Atelier

Remo Anzovino, pianista e compositore eclettico della musica strumentale contemporanea, si esibirà venerdì 5 dicembre al Teatro Socjale di Piangipane, portando sul palco il suo ultimo disco “Atelier”. Uscito il 24 gennaio 2025 per l’etichetta Decca Italy Universal Music Italia, “Atelier”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Remo Anzovino in concerto al Socjale con "Atelier"

