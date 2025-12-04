Regionali la battaglia di Bundu per entrare in consiglio | Ogni voto abbia lo stesso peso A febbraio il Tar decide

Firenze, 4 dicembre 2025 – «Non è una questione tecnica, è una questione di principio: i voti si contano, non si pesano». Antonella Bundu ci crede, si rimette nelle mani del Tar e spera di riscrivere la storia il 18 febbraio 2026. Come crede che i 72.321 elettori che si sono recati alle urne alle regionali d’ottobre debbano avere la giusta rappresentanza in consiglio. Se solo non fosse per le contorsioni della legge elettorale toscana. Sia nel metodo di ripartizione dei seggi (d’Hondt) che nella diabolica soglia di sbarramento: 5% per le singole liste e 3% per le liste in coalizione. Il Tar prende in carico il ricorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Regionali, la battaglia di Bundu per entrare in consiglio: “Ogni voto abbia lo stesso peso”. A febbraio il Tar decide

