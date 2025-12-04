Regionali 2025 Aldo Simonelli M5S il più votato tra gli under35 della provincia di Caserta

Tempo di lettura: 2 minuti Nel monitoraggio realizzato da Liberi Network e ripreso da diverse testate di settore, emerge un dato politico significativo: tra tutti i candidati under 35 della provincia di Caserta alle elezioni regionali, Aldo Simonelli del Movimento 5 Stelle risulta il più votato, con 4.574 preferenze, superando anche candidati provenienti da liste strutturate e territori più popolosi. Il report analizza le candidature nate dal 1990 in poi e posiziona Simonelli in testa alla classifica provinciale, confermando il forte radicamento ottenuto in particolare nell’area aversana e nel suo comune, Frignano, dove ha raccolto oltre 1. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali 2025, Aldo Simonelli (M5S) il più votato tra gli under35 della provincia di Caserta

