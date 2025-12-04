Re Carlo sparisce Kate Middleton scintilla al banchetto di Stato con la tiara più grande

Re Carlo e Camilla hanno dato una cena di gala in onore del Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, e della First Lady Elke Büdenbender, al Castello di Windsor, tutto addobbato per Natale. Sembrava di essere catapultati in un mondo da fiaba, anche se qui le Principesse erano vere. E tra tutte la più bella del Reame è stata sicuramente Kate Middleton con un abito celeste scintillante di Jenny Packham e la tiara Queen Victoria’s Circlet, la più grande forse che abbia mai indossato. Re Carlo messo in un angolo. Inutile dire che gli occhi erano tutti puntati su Kate Middleton che durante il giorno aveva accolto, insieme a William, il Presidente tedesco e la moglie a Londra. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo sparisce, Kate Middleton scintilla al banchetto di Stato con la tiara più grande

