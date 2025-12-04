Rassegnati alle ragioni della forza e alla demagogia ci avvolgiamo nella corruzione E allora viva la corruzione

Devo essere malato, idiosincratico certamente, ma la corruzione mi ha stufato. Viviamo di corruzione come denuncia, come delazione, come cattiva amministrazione della giustizia. Da trent'anni l'Ita.

Rassegnati alle ragioni della forza e alla demagogia, ci avvolgiamo nella corruzione. E allora, viva la corruzione - Diventata una piccola risorsa politica usata da cosche e combriccole per attaccare il nemico squalificandolo, la rincorsa alla corruzione si sta trasformando in corruttela: l'idea che tutti agiscano s ... Si legge su ilfoglio.it