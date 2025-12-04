Raspadori Serie A possibile duello fra due italiane per l’italiano L’Atletico Madrid potrebbe aprire ad una sua cessione

Raspadori Serie A, l’attaccante continua ad essere un obiettivo di Lazio e Roma e il suo approdo nel nostro campionato non è da escludere Il nome di Raspadori torna prepotentemente sulle pagine dei giornali in vista del calciomercato di gennaio. Nelle ultime settimane, infatti, il giovane attaccante italiano è finito al centro delle trattative dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Raspadori Serie A, possibile duello fra due italiane per l’italiano. L’Atletico Madrid potrebbe aprire ad una sua cessione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Clamoroso Raspadori: può tornare subito in Serie A, ha già detto sì! LA SQUADRA https://bit.ly/4rzs1PW - facebook.com Vai su Facebook

L'Inter ritrova un pezzo di Serie A: come stanno andando Raspadori, Nico Gonzalez e Ruggeri all'Atletico Madrid ? Vai su X

Raspadori colchonero, prime parole da Madrid: "Voglio vincere anche con l'Atletico" - "Sono molto felice ed emozionato, perché non credo che avrei mai potuto immaginare di indossare la maglia di un club così importante nemmeno nei miei sogni più belli. Da tuttosport.com

Raspadori, il post da brividi della compagna per salutare Napoli: "Grazie per..." - Giacomo Raspadori ha iniziato la sua nuova avventura con l'Atletico Madrid ma è stato da brividi il commiato social dell'attaccante dal 'suo' Napoli, di cui ha vestito la maglia per tre ... Lo riporta corrieredellosport.it

Raspadori Gran Riserva. Ora l'obiettivo è quello di superare anche questo cliché - Giacomo Raspadori la scorsa estate s'è trasferito a Madrid con l'obiettivo di trovare più spazio rispetto a quello avuto nei tre anni di Napoli. Scrive tuttomercatoweb.com

Raspadori snobbato dalla Serie A e le idee di Gattuso per la nuova Italia alla ricerca di equilibrio - Mai l’Italia nella sua storia era riuscita a segnare cinque reti in due incontri consecutivi. Scrive tuttosport.com

Napoli, Raspadori in Spagna per visite e firma con l'Atletico Madrid - Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo AS, il club spagnolo ha trovato un accordo con il Napoli ... Da corrieredellosport.it

Raspadori all'Atletico Madrid è ufficiale,contratto quinquennale - E' lo stesso club spagnolo ad annunciare l'arrivo da Napoli dell'attaccante italiano "due volte campione nella Serie A e vincitore di Euro ... Lo riporta ansa.it