Rapporto di 4Manager | Le filiere valgono 2.600 mld L’Italia avanza quando cresce la conoscenza
L’Italia delle filiere vale 2.600 miliardi di euro, quasi 500 miliardi di export e oltre 17 milioni di occupati. Ma il nuovo rapporto dell’Osservatorio 4.Manager, “Le filiere produttive nell’era della conoscenza aumentata”, mostra che la competitività non si misura più solo in produzione: oggi si misura nella capacità di generare, trasferire e proteggere conoscenza lungo le catene del valore. “Il nostro sistema produttivo ha gli asset per abitare il futuro: creatività, tecnologia, filiere che generano valore – afferma Stefano Cuzzilla, presidente di 4.Manager –. Ma nella quinta rivoluzione industriale la competitività cresce solo se questi asset si parlano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I mercati all’ingrosso italiani valgono 11 miliardi: presentato il Rapporto Italmercati-Ismea 2025 - I mercati all’ingrosso italiani sono una realtà in trasformazione, che muove oltre 11 miliardi di euro di fatturato e coinvolge più di 26mila addetti in 22 strutture distribuite su tutto il territorio ... Secondo leggo.it