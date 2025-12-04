VILLANTERIO (Pavia) Non erano armati, ma ugualmente pericolosi, perché violenti. Al tentativo di reazione della vittima hanno risposto mettendo in atto le minacce, sferrando un pugno dritto al volto del titolare del bar. Così sono riusciti a neutralizzarlo e a mettere le mani nella cassa, arraffando in realtà un magro bottino sui 200 euro. I due rapinatori sono quindi rapidamente fuggiti, a piedi come pure erano arrivati, facendo perdere le proprie tracce. È successo verso mezzanotte, nella notte tra martedì e ieri, a Villanterio, in via Marconi, al bar Insanis. Il titolare, 50enne di nazionalità cinese, non ha per fortuna dovuto ricorrere a cure mediche, ripresosi in fretta dal colpo al volto senza gravi conseguenze e senza dunque la necessità dell’intervento dell’ambulanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapinano e picchiano un barista. Banditi con mascherine nel locale. Fuggono con i soldi della cassa