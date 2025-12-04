Rapina da incubo a Treviglio Bergamo famiglia sotto la minaccia | picchiati i figli

Momenti di terrore giovedì sera per la famiglia di un imprenditore, sorpresa nella propria villa di Treviglio da una banda di rapinatori. Erano pochi minuti alle 20 quando, mentre si preparavano a cena, la madre e i due figli trentenni, sono stati sorpresi da cinque malviventi, alcuni dei quali armati e coperti da passamontagna. Secondo quanto ricostruito, la rapina è stata pianificata nei minimi dettagli. Mentre uno dei complici rimaneva di guardia in auto, gli altri quattro hanno scavalcato il muro di cinta e, dopo aver forzato una finestra al primo piano, sono entrati in casa. I rapinatori hanno immobilizzato i due figli, colpendoli, e hanno minacciato la madre per farsi consegnare contanti e preziosi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rapina da incubo a Treviglio (Bergamo), famiglia sotto la minaccia: picchiati i figli

