Ranocchia ricorda | Essere il capitano dell’Inter è una responsabilità enorme Lo Scudetto del 2021 l’ho sentito mio

Inter News 24 Ranocchia si è raccontato al Corriere dello Sport, ai microfoni del quale è stato protagonista di una lunga intervista. Le sue parole:. IL RITIRO «Bene, il ritiro non è stato traumatico. Mi sto costruendo una nuova identità. Non semplice, ma bello». GLI INIZI «Sì, anche se il mio primo sport è stato il karate. Ho iniziato grazie ai compagni di scuola. E a 14 anni ho pensato di smettere. Facevo il centrocampista a Perugia e giocavo poco». L’ARRIVO ALL’INTER POST-TRIPLETE «Ho avuto la fortuna di arrivare dopo il Triplete e conoscere uomini come Zanetti, Materazzi, Chivu, Stankovic». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ranocchia ricorda: «Essere il capitano dell’Inter è una responsabilità enorme. Lo Scudetto del 2021 l’ho sentito mio»

Altre letture consigliate

Stasera torna la Coppa Italia e... CHI ricorda questo gol di Ranocchia? - facebook.com Vai su Facebook

"MAIOLICHE ORIGINALI DERUTA DI RANOCCHIA IVAN E C. S.A.S" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Ranocchia: «All'Inter mi tremavano le gambe, la fascia a Icardi mi ha ferito. Ho organizzato io l'incontro a boxe tra Conte e Lautaro» - L'ex capitano nerazzurro si racconta: «Ho sofferto di depressione, Conte mi voleva alla Juve ma Stankovic mi ha detto: "Se vinci uno scudetto a Milano, ti ricorderanno tutti"» ... msn.com scrive

Ranocchia: "Stankovic mi convinse a dire no alla Juventus. La fascia a Icardi mi ferì, non uscivo più. Conte-Lautaro? Quell'incontro di boxe lo organizzai io" - Un'intervista accorata con il difensore che ha legato il suo nome all'Inter e a Conte Andrea Ranocchia, uno degli ultimi capitani della storia dell'Inter prima di Lautaro, Handanovic e Icardi e subito ... Secondo msn.com

Ranocchia, stoccata alla società Juve: "Ecco i problemi. Spalletti, così è più difficile" - Il parere dell'ex difensore dell'Inter sui nerazzurri e sulla situazione del club bianconero: "C'è da ricostruire... Riporta msn.com

Pagina 0 | Ranocchia, stoccata alla società Juve: "Ecco i problemi. Spalletti, così è più difficile" - Il parere dell'ex difensore dell'Inter sui nerazzurri e sulla situazione del club bianconero: "C'è da ricostruire... Secondo tuttosport.com

Inter, Ranocchia capitano nerazzurro: 'Hanno scelto i colori del cielo e della notte, erano 40 oggi siamo milioni' - Andrea Ranocchia non si è mai nascosto, nonostante gli insulti e le critiche spesso ingiuste che continuano a piovergli addosso da parte degli stessi tifosi che dovrebbero sostenerlo. Secondo calciomercato.com