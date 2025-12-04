Ranocchia | Per l’Inter ho rifiutato la Juve ho sofferto di depressione Ringrazio…

Nel dialogo con il Corriere della Sera, Andrea Ranocchia ripercorre con lucidità e sincerità il suo viaggio nel calcio e nella vita. Il ritiro? «Non è stato uno shock», confessa. «Sto costruendo una nuova identità. È faticoso, ma anche stimolante». Prima del pallone c’era il karate, iniziato quasi per caso seguendo i compagni di scuola. E non è mancato un momento in cui tutto sembrava potersi interrompere: «A 14 anni volevo smettere. A Perugia giocavo poco e facevo il centrocampista». Poi la svolta: Bari, e soprattutto l’Inter. Gli anni accanto ai giganti. «Sono arrivato subito dopo il Triplete e ho trovato uomini veri: Zanetti, Materazzi, Chivu, Stankovic». 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it