Ramy l' assist dei pm ai maranza | se la polizia vi ferma scappate

È difficile aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini in un Paese dove i carabinieri che inseguono chi non si ferma a un posto di blocco vengono processati. Ed è difficile dare la colpa di questo al governo, se a chiedere l’incriminazione degli agenti sono i pm. Ogni riferimento alla richiesta della Procura di Milano di processare per omicidio stradale il carabiniere che guidava l’auto lanciata all’inseguimento di Ramy Elgaml e Fares Bouzidi nella notte del 24 novembre 2024 è non causale. Secondo il codice penale, all’articolo 589 bis, perché ci sia l’omicidio stradale devono concorrere due elementi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ramy, l'assist dei pm ai maranza: se la polizia vi ferma, scappate

