Rampulla avverte Spalletti | Attenda tanti fischi come successe a Ferrara Per la Juve si apre un miniciclo importante mi aspetto questo

Rampulla analizza Napoli Juve: serve un segnale forte al Maradona per uscire dal limbo, Spalletti riceverà un’accoglienza ostile. Il conto alla rovescia per il big match del ‘Maradona’ è iniziato e la tensione sale. Napoli-Juventus non è mai una partita banale, ma questa volta porta con sé significati ulteriori, legati soprattutto al grande ex che siederà sulla panchina bianconera. A presentare la sfida è intervenuto Michelangelo Rampulla, ex portiere della Vecchia Signora, che ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà ha analizzato i temi caldi dell’incontro, mettendo in guardia Luciano Spalletti sull’ambiente che troverà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rampulla avverte Spalletti: «Attenda tanti fischi come successe a Ferrara. Per la Juve si apre un miniciclo importante, mi aspetto questo»

