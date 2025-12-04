Rakele un inno alla Donna Selvaggia tra lupi e sorellanza

Un branco di ragazze e lupi, un invito a riconoscere la propria forza interiore: con Ridiragazza la cantautrice e psicoarteterapeuta napoletana RAKELE firma un nuovo capitolo del suo percorso artistico, intrecciando musica e immaginario visivo in un racconto intenso sulla femminilità più istintiva, collocato tra fragilità, coraggio e desiderio di libertà.

lupi e donne sono affini per natura. #ridiragazza fuori ora https://rakelemusic.lnk.to/ridiragazza - facebook.com Vai su Facebook

