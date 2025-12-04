Nella notte tra mercoledì e giovedì, due istituti scolastici nell’area di Vallo Lauro sono stati oggetto di intrusioni da parte di ignoti. Gli episodi hanno riguardato una scuola di Taurano e un’altra di Pago Vallo Lauro.Dalle prime verifiche emerge che potrebbe trattarsi della stessa banda. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Raid notturni nelle scuole di Vallo Lauro: colpiti due istituti, trafugati tablet a Taurano