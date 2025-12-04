Raid notturni nelle scuole di Vallo Lauro | colpiti due istituti trafugati tablet a Taurano

Avellinotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra mercoledì e giovedì, due istituti scolastici nell’area di Vallo Lauro sono stati oggetto di intrusioni da parte di ignoti. Gli episodi hanno riguardato una scuola di Taurano e un’altra di Pago Vallo Lauro.Dalle prime verifiche emerge che potrebbe trattarsi della stessa banda. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

raid notturni nelle scuole di vallo lauro colpiti due istituti trafugati tablet a taurano

© Avellinotoday.it - Raid notturni nelle scuole di Vallo Lauro: colpiti due istituti, trafugati tablet a Taurano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

raid notturni scuole valloLa banda dei tablet in azione nel Vallo: colpisce a Taurano, messa in fuga a Pago - Quello scattato nella notte in due istituti scolastici, a Taurano e Pago Vallo Lauro. Come scrive irpinianews.it

Scuole sotto assedio. Raid notturno dei banditi alla materna parrocchiale - Dopo la notizia del blitz multiplo di qualche giorno fa a Imola, tra furti ed atti vandalici alle elementari Rodari e Rubri, al nido Primavera, alla ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Raid notturno nelle scuole. Elementare e asilo nel mirino. Immagini al vaglio dei militari - Doppio furto nelle scuole di Castronno, nella notte tra venerdì e ieri. ilgiorno.it scrive

Furti notturni nelle scuole: scarso bottino, danni ingenti - Carrara, 28 gennaio 2025 – Dopo i furti della banda del tombino ai danni degli esercizi commerciali, i malviventi hanno preso di mira le scuole. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Raid Notturni Scuole Vallo