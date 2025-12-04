Raid di Israele sul Libano meridionale | Colpiti obiettivi di Hezbollah A Gaza ucciso Abu Shabab leader della milizia anti-Hamas

Tregua sempre più a rischio in Libano a un anno dall’entrata in vigore. Nelle ultime ore infatti l’esercito israeliano ha condotto raid aerei nel Libano meridionale, dopo aver emesso un avviso di evacuazione. Attacchi che riaccendono i timori per un’escalation nell’area. “Gli aerei da guerra israeliani hanno lanciato un attacco sulla città di Mahrouna “, mentre un altro raid ha preso di mira una casa a Jbaa, ha affermato l’agenzia di stampa libanese Nna. Israele ha confermato di aver avviato un’ondata di attacchi contro obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano e in una nota ha specificato di aver colpito “diversi depositi di armi di proprietà di Hezbollah nel Libano meridionale”, che si trovavano “nel cuore” della zone abitate da civili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Raid di Israele sul Libano meridionale: “Colpiti obiettivi di Hezbollah”. A Gaza ucciso Abu Shabab, leader della milizia anti-Hamas

