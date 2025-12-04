Rai 1 effetto-Sandokan | volano anche i vicini

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Sandokan ) A quanto pare c’è voglia di Sandokan, c’è voglia di passato, di anni ’70, lo si vede dagli ascolti. Boom infatti per la prima puntata della nuova versione della serie tv sull’eroe uscito dalla penna di Emilio Salgari: lunedì in prima serata su Rai 1 media di 5.762.000 spettatori col 34% di share e picchi nel primo episodio di 6.284.000 spettatori e nel secondo del 35.2%. Punte del 45.2% sul target femminile 1524 anni e del 40% sui maschi della stessa fascia d’età. ge:kolumbus:liberoquotidiano:45234146 Questa nuova produzione Lux Vide e Rai Fiction, diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, vede come protagonista l’attore turco Can Yaman, noto in Italia per serie come DayDreamer e Viola come il mare, e il nostro Alessandro Preziosi nei panni di Yanez. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Rai 1, effetto-Sandokan: volano anche i vicini

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il vecchio Nerd. Guido & Maurizio De Angelis · Sandokan. Questa scena fa sempre il suo effetto #Sandokan - facebook.com Vai su Facebook

L’unico caso al contrario Effetto #Sandokan #CanYaman ? Vai su X

Sandokan, Sandokan - La Rai punta molto su una nuova versione del suo celebre sceneggiato degli anni Settanta, che entrò come pochi altri nella cultura popolare ... Lo riporta ilpost.it

Sandokan debutta stasera su Rai 1: il cast, la trama, da quante puntate è composta la serie con Can Yaman - Dopo tanta attesa, Sandokan si prepara finalmente a tornare sul piccolo schermo a partire da stasera su Rai 1 alle 21:30: ecco ciò che è necessario sapere sulla serie con Can Yaman e Alessandro Prezio ... Come scrive msn.com

Sandokan: il ritorno della Tigre della Malesia che conquista la TV italiana - Sandokan torna su Rai 1 con un remake spettacolare: ascolti record, cast internazionale e una colonna sonora firmata dai Calibro 35. Come scrive rumors.it

Sandokan, recensione: il pirata di Can Yaman gioca con la nostalgia e si fa intrattenimento spettacolare - I primi due episodi di Sandokan, la nuova serie di Rai Fiction e Lux Vide al via lunedì 1° dicembre su Rai 1, promettono di regalare al pubblico quattro serate all'insegna dell'avventura e del diverti ... Scrive msn.com

Sandokan torna su Rai 1: tutte le anticipazioni di lunedì 1° dicembre 2025 - Promette fuoco e fiamme il ritorno in chiave moderna di Sandokan. Scrive pourfemme.it

“SANDOKAN”, STASERA LA PRIMA PUNTATA DELLA NUOVA SERIE DI RAI 1 - A cinquant’anni dal debutto della fiction cult di Sergio Sollima, con Kabir Bedi nei panni della Tigre della Malesia, l’immortale personaggio creato da Em ... Lo riporta opinione.it