Lucca, 4 dicembre 2025 – Insulti e schiaffoni a raffica a un bambino di appena sette anni da parte di un quindicenne. Una sorta di umiliante rito punitivo ripreso in uno sconcertante video di 53 interminabili secondi, che ora è esploso sui social, suscitando rabbia e indignazione. Reazioni degenerate però anche in inquietanti scritte comparse sull’asfalto e sui muri del paese, con minacce di morte all’indirizzo del responsabile dell’aggressione. broni stradella pavia carabinieri notturna notte - foto torres Violenza crescente e linguaggio brutale. La vicenda è accaduta in un paesino del territorio comunale di Coreglia Antelminelli, in Lucchesia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ragazzino battuto al videogioco, scoppia la violenza: schiaffi e insulti al bimbo di 7 anni