Ragazza scomparsa a Nardò ritrovata viva | era stata sequestrata in una mansarda

Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene. Lo si apprende da fonti inquirenti. Era stata sequestrata. I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a Nardò. In serata era stato formalmente indagato per istigazione al suicidio il 30enne Dragos-Ioan Gheormescu, ultimo ad aver incontrato la 27enne Tatiana Tramacere il pomeriggio del 24 novembre, prima che della studentessa di Nardò si perdessero le tracce. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Ragazza scomparsa a Nardò ritrovata viva: era stata sequestrata in una mansarda

