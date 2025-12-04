Ragazza scomparsa a Nardò indagato 30enne per istigazione al suicidio

È formalmente indagato per istigazione al suicidio il 30enne Dragos-Ioan Gheormescu, ultimo ad aver incontrato la 27enne Tatiana Tramacere il pomeriggio del 24 novembre, prima che della studentessa di Nardò si perdessero le tracce. Il 30enne sta raggiungendo il comando provinciale dei carabinieri di Lecce per essere interrogato. Intanto gli investigatori del Ris stanno perquisendo la sua abitazione. Intanto continuano anche le ricerche della giovane. Alcune risposte sul caso potrebbero arrivare dalle analisi dei tabulati telefonici, delle chat e delle telecamere di videosorveglianza. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Ragazza scomparsa a Nardò, indagato 30enne per istigazione al suicidio

