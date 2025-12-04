Radioterapia più precisa e meno invasiva | al Policlinico arriva il tatuatore riassorbibile grazie al Panathlon

Praticare trattamenti radioterapici in maniera precisa, limitando lo stress per il paziente che si deve sottoporre a più sedute di trattamento. È questo l’obiettivo che la Radioterapia del Policlinico di Modena, diretta dal Professor Alessio Bruni, si è prefissato riuscendo a raggiungerlo grazie. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Radioterapia più precisa e meno invasiva: al Policlinico arriva il tatuatore riassorbibile grazie al Panathlon

