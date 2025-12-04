Radiohead centinaia di fan hanno invaso un locale di Copenaghen per una serata karaoke dedicata alla band

Centinaia di fan dei Radiohead hanno invaso un locale di Copenaghen dove si è tenuto karaoke party a tema sulla band, a seguito dell’annullamento del concerto nella capitale danese. Nella giornata del 1 dicembre, il gruppo ha annunciato che i loro primi due concerti alla Royal Arena di Copenaghen erano stati rinviati, dopo che il frontman Thom Yorke aveva contratto una “grave infezione alla gola”. Nel comunicato ufficiale avevano dichiarato: “ Siamo devastati nel dover rinviare questi due concerti con così poco preavviso, ma a Thom è stata diagnosticata un’estrema infezione alla gola che gli ha reso impossibile cantare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Radiohead, centinaia di fan hanno invaso un locale di Copenaghen per una serata karaoke dedicata alla band

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il 28 novembre del 2000 a David Bowie veniva attribuito il titolo di “musicista dei musicisti” , battendo nientemeno che i Beatles e band alternative come i Radiohead in un sondaggio organizzato dalla autorevole rivista New Musical Express, che aveva chiest Vai su Facebook

Radiohead, centinaia di fan hanno invaso un locale di Copenaghen per una serata karaoke dedicata alla band - Centinaia di fan dei Radiohead hanno invaso un locale di Copenaghen dove si è ... Segnala msn.com

Radiohead, Thom Yorke ha una grave infezione alla gola. Rimandati due concerti - Gli show a Copenaghen in programma ieri e oggi alla Royal Arena sono stati spostati al 15 e 16 dicembre. Secondo tg24.sky.it

Radiohead, l'ultima notte a Bologna è un arrivederci ruvido e luminoso - Thom Yorke e soci guidano un set di due ore tra brani introspettivi e chicche da 'The Bends' e 'Ok Computer' per l'ultima di quattro serate da incorniciare. Secondo adnkronos.com

Radiohead. Nuovo record di presenze all’O2 Arena di Londra, battuti i Metallica - out alla O2 Arena di Londra, i Radiohead hanno fatto la ... Lo riporta msn.com

Il primo concerto dei Radiohead in sette anni - Martedì 4 novembre i Radiohead, una delle band rock più apprezzate e influenti al mondo, hanno tenuto il loro primo concerto dopo 7 anni alla Movistar Arena di Madrid, in Spagna. Riporta ilpost.it

Radiohead a Bologna a novembre, è ufficiale: tutte le date - Tra cartoline trovate a Londra e Copenaghen e post su Reddit, i fan della rock band sono in attesa del lancio dei nuovi concerti a distanza di sette anni dall’ultima volta. lettera43.it scrive