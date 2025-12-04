Radicalismo organizzato globalismo antisemita e White Jihad Ecco i nuovi rischi per la sicurezza

Con l’inizio delle operazioni militari contro Hamas e le sue basi a Gaza a seguito dei sanguinoso Pogrom del 7 ottobre 2023, sono aumentati gli episodi di violento antisemitismo in Occidente. Gli episodi sono stati molteplici, dal vandalismo alle minacce (alla comunità ebraica in generale o contro specifici individui legati allo Stato di Israele), fino ad arrivare ad aggressioni e anche ad attentati mirati, come quello avvenuto a Washington D.C. lo scorso maggio 2025, quando un attentatore solitario uccise due dipendenti dell’Ambasciata israeliana durante un evento presso il Jewish Museum della capitale Usa. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Radicalismo organizzato, globalismo antisemita e White Jihad. Ecco i nuovi rischi per la sicurezza

Bellissimo confronto a Roma organizzato dalla collega Susanna Ceccardi con la presenza del sottosegretario Nicola Molteni, dell’eurodeputata Anna Cisint e del consigliere comunale Fabrizio Santori. Abbiamo parlato dei rischi del radicalismo islamico e dell - facebook.com Vai su Facebook

