Quirinale | consegnati Premi Presidente Repubblica Accademie
Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Si è svolta questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna dei Premi 'Presidente della Repubblica' per l'anno 2024 dell'Accademia nazionale dei Lincei, dell'Accademia nazionale di San Luca e dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia e delle Borse di Studio in memoria dei maestri Goffredo Petrassi e Giuseppe Sinopoli. Sono intervenuti il maestro Massimo Biscardi, presidente-sovrintendente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, il maestro Marco Tirelli, già presidente dell'Accademia nazionale di San Luca e il professor Roberto Antonelli, presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei. 🔗 Leggi su Iltempo.it
