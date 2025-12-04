Qui Senigallia Il bacino juniores per far forte la Vigor

L’acquisto di Grandis ha riportato il buonumore nella piazza vigorina. Il colpo che serviva per tamponare tutti i malumori riconducibili alla partenza di Pandolfi ed alla serie infinita di infortuni. Le polemiche via social hanno lasciato il posto a commenti carichi di entusiasmo ed ottimismo, eppure il tema " giovani " rimane sempre attuale. In poche ore infatti, la Juniores è finita sotto i riflettori perché ritenuta un bacino da cui attingere in attesa di tempi meno sfortunati. C’è chi giura che i senigalliesi torneranno sul mercato, altri azzardano un massiccio impiego di giocatori del vivaio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Qui Senigallia. Il bacino juniores per far forte la Vigor

Altre letture consigliate

Qui Senigallia. Il bacino juniores per far forte la Vigor - L’acquisto di Grandis ha riportato il buonumore nella piazza vigorina. Come scrive sport.quotidiano.net

Volpini choc, l'ex consigliere regionale cade dalla bici e si frattura il bacino. È stato lui a chiamare i soccorsi - Ieri mattina è uscito con un gruppo di amici quando è scivolato nella strada della Castelletta che collega Fabriano a Sassoferrato. Da corriereadriatico.it

Senigallia, Piano d’assetto idrogeologico, planimetrie vecchie ed errori: «Istanza d’urgenza per bloccarlo» - La riperimetrazione del Pai disposta dall’Autorità di Bacino, che dipende dal Ministero, è stata fatta su una planimetria vecchia. Secondo corriereadriatico.it