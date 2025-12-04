Qui Castelfidardo Mercato in fermento In arrivo altri due colpi

Oggi previste novità di mercato in casa Castelfidardo. Si vocifera dell’arrivo di un classe 2007 e di un esterno difensivo. Mister Cuccù la scorsa settimana l’aveva detto che c’è necessità di 2007 visto che in rosa ne ha solo un paio, Dovhanyk e Abagnale che si è messo in evidenza nelle ultime settimane con il gol a Chieti ripetendosi a distanza di una settimana contro l’UniPomezia, al Mancini. In arrivo anche un difensore di fascia, visto che anche in quel settore c’è carenza di giocatori come ha ripetuto nei giorni scorsi sempre il tecnico dei fidardensi tornato a guidare i biancoverdi la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Qui Castelfidardo. Mercato in fermento. In arrivo altri due colpi

Argomenti simili trattati di recente

Cari amici del Mercato Dorico, il Natale si avvicina e vogliamo comunicarvi in anticipo tutte le giornate di apertura del mese di dicembre per permettervi di organizzare al meglio la vostra spesa a km0! APERTURA STRAORDINARIA Martedì 23 dicembr - facebook.com Vai su Facebook

Qui Castelfidardo. Mercato in fermento. In arrivo altri due colpi - Mister Cuccù la scorsa settimana l’aveva detto che c’è necessità di 2007 vis ... Riporta msn.com

Castelfidardo, in arrivo un portiere - Notizia dell’altro ieri l’arrivo dell’esterno Valentino Domenico (foto), ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Castelfidardo, il mercato è già nel vivo. Da tappare molte falle dopo le uscite a catena - La notizia positiva della settimana in casa Castelfidardo è il ritorno in gruppo di Giacomo Mataloni (in foto), che ha recuperato dall’infortunio. Secondo ilrestodelcarlino.it