La serie Supernatural ha affrontato numerosi tentativi di espansione tramite spin-off, con risultati disomogenei. Sebbene alcuni progetti abbiano suscitato grande interesse, molti non sono mai arrivati a vedere la luce o sono stati cancellati dopo poche stagioni. Questo scenario solleva domande sulla possibilità di sviluppare filoni narrativi alternativi senza i protagonisti originali, come i fratelli Winchester. Per comprendere le dinamiche di questa saga e le sue potenzialità di sviluppo, si analizzeranno le varie proposte di spin-off e le prospettive future, con particolare attenzione a un possibile prequel incentrato su Samuel Colt, uno dei personaggi simbolo del mythos di Supernatural. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Questo prequel di supernatural sarebbe durato più di una stagione rispetto a the winchesters