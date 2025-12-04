Questo look di A$AP Rocky è un’anticipazione del menswear di Chanel?

Chanel, uno dei più grandi brand di moda femminile al mondo, ha da poco nominato A$AP Rocky come uno dei suoi ambassador. Si unisce a Kendrick Lamar come volto maschile del marchio. Il punto è che Chanel non ha una linea menswear, quindi perché avrebbe bisogno di volti maschili? Le menti più maliziose si chiedono se questo sia un indizio che il menswear di Chanel potrebbe finalmente essere in arrivo. Con la combinazione del nuovo direttore creativo Matthieu Blazy al timone e A$AP Rocky che ci lascia indizi (oltre alla sua apparizione nell’ultima campagna social del brand), sembra sempre più probabile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Questo look di A$AP Rocky è un’anticipazione del menswear di Chanel?

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Non è il solito Wayfarer. È il Wayfarer Puffer. Quando uno stile iconico incontra l’estetica audace di A$AP Rocky, succede questo: montatura bombata, look scultoreo, vibes hip-hop e moda street elevata allo stato puro. È più di un accessorio: è un mood, un’ - facebook.com Vai su Facebook

"Rocky Tatone" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Questo look di A$AP Rocky è un’anticipazione del menswear di Chanel? - Tutti i segnali indicano che Chanel stia finalmente per regalarci il tanto atteso menswear ... Secondo gqitalia.it

Moda, Chanel lancia A$AP Rocky: in arrivo la prima collezione uomo? - Chanel, aria di grandi cambiamenti: l’annuncio importante su Asap Rocky alla vigilia della prossima sfilata a New York ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it

A$AP Rocky in doppiopetto e perle spiazza tutti - Chiamatelo anche il ragazzo con la collana di perle, per dare subito valore artistico alla sua ultima scelta sartoriale. Da gqitalia.it

Chanel chiama A$ap Rocky come ambassador e svela lo show Métiers d’art 2026 - Il défilé sarà accompagnato da un corto diretto da Michel Gondry con protagonisti Margaret Qualley e i ... Si legge su msn.com

A$AP Rocky ambasciatore Chanel: la sua nomina segna l'inizio di una nuova era per la maison - Il rapper newyorkese diventa ufficialmente ambasciatore della casa di moda. Da corriere.it

A$AP Rocky è sempre stato pronto a recitare: «Recitare è solo un altro tassello del grande mosaico delle arti e io sono un uomo del Rinascimento» - Il rapper che ama la moda è passato al grande schermo con la stessa disinvoltura con cui cambia ritmo in una strofa: «Recitare è solo un altro tassello del grande mosaico delle arti» ... Lo riporta vanityfair.it