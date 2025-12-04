Quentin Tarantino | Non sopporto Owen Wilson ma inserisce uno dei suoi successi nella Top 10 del XXI secolo
Il regista di Pulp Fiction ha ammesso di non essere un grande fan della star de I Tenenbaum e Ti presento i miei ma apprezza molto uno dei suoi film. Quentin Tarantino non è decisamente un fan di Owen Wilson. Il regista de Le iene ha espresso candidamente la propria antipatia nei confronti della star della commedia americana. Ospite del podcast The Bret Easton Ellis, ha raccontato di non sopportare l'attore ma di amare uno dei film nei quali recita da protagonista, tanto da inserirlo nella sua personale Top 10 del XXI secolo. Quentin Tarantino non sopporta Owen Wilson ma ama un suo film "Davvero, non sopporto Owen Wilson" ha dichiarato Tarantino "Cioè, non lo sopporto proprio". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
