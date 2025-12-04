Quentin Tarantino Josh Hutcherson risponde alle accuse di plagio | Hunger Games non ha copiato Battle Royale
La star della saga fantasy di Francis Lawrence ha risposto alle frasi del regista di Pulp Fiction sulla presunta copia del film giapponese. Josh Hutcherson ha risposto pubblicamente alle frasi di Quentin Tarantino, secondo cui la serie letteraria young adult di Suzanne Collins, Hunger Games, sarebbe una copia del romanzo giapponese del 1999, poi trasposto al cinema, Battle Royale. A domanda diretta sull'argomento durante la première di Five Nights at Freddy's 2, la star ha risposto per le rime. L'attore è uno dei volti simbolo del franchise americano con protagonista Jennifer Lawrence, ispirato proprio al lavoro di Suzanne Collins. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
