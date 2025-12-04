Quello non c’è di Giulia Scotti | lo spettacolo a Leverano

Lecceprima.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LEVERANO - Sabato 6 dicembre (ore 20:45 ingresso 10 - 8 euro) il Teatro Comunale di Leverano, per la stagione Per un teatro umano del progetto Teatri del Nord Salento - promosso da Factory Compagnia Transadriatica in collaborazione con BlaBlaBla - ospita Quello che non c’è di Giulia Scotti. Lo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - “Quello non c’è” di Giulia Scotti: lo spettacolo a Leverano

